Самолет МЧС доставил в Приморье 30 тонн гуманитарной помощи из Иркутска

ИРКУТСК/ЧИТА/МОСКВА/УЛАН-УДЭ, 13 сентября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС доставил во вторник в Приморье около 30 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе иркутского регионального ГУ МЧС.

"Борт авиации министерства вылетел из аэропорта Иркутска, где его проводило руководство региона и ГУ МЧС, во вторник ночью и приземлился во Владивостоке около 7 часов утра местного времени (00:00 мск)", - сказал представитель пресс-службы.

Работа по сбору гуманитарной помощи проводилась управлением МЧС России, Всероссийским добровольным пожарным обществом и Красным Крестом. На долю Иркутской области пришлось более трети всего объема грузов, собранного в Сибирском федеральном округе (СФО). В целом сибирские регионы собрали около 85 тонн помощи.

"Гуманитарный груз для пострадавших районов по поручению губернатора Иркутской области, был собран по всему региону. Это предметы первой необходимости, электростанции, тепловые пушки, обогреватели, чугунные печи, различный инструмент, необходимый в хозяйстве инвентарь, а также продукты питания", - процитировали в пресс-службе руководитель ГУ МЧС Валентина Нелюбова.

Помощь из Забайкалья

Как сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края в пострадавшие от паводка районы будут доставлены приборы отопления и просушки домов, обувь, продукты и другая гуманитарная помощь.

"В гуманитарную помощь, направленную правительством Забайкальского края, входит самое необходимое, чтобы жители Приморья смогли преодолеть стихийное бедствие с наименьшими потерями", - сказал врио вице-премьера краевого кабмина Дмитрий Кочергин.

На Дальний Восток груз будет доставлен авиацией МЧС России. По информации регионального главка МЧС, самолет Ил-76 доставит в Приморье из Забайкалья электродизельные и электрические тепловые пушки, тепловентиляторы и масляные радиаторы, продукты и резиновые сапоги.

Гуманитарный груз от Минобороны

На аэродром Кневичи Приморского края для погрузки гуманитарного груза для жителей районов Приморья прибыли две колонны грузовиков повышенной проходимости из состава соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.

В машины загружены питьевая вода, продовольствие, генераторы электрического тока и тепловые пушки.

Воинским колоннам предстоит преодолеть около 250 км до поселка Лазо и почти 400 км до населенного пункта Чугуевка. Гуманитарный груз будет передан органам местного самоуправления для оказания адресной помощи.

Для оказания помощи пострадавшим районам создана группировка сил Министерства обороны РФ: 3,5 тыс. военнослужащих, более 400 единиц специальной и инженерной техники, 12 самолетов и шесть вертолетов.

Сбор денег в Бурятии

Власти Бурятии организовали сбор средств для пострадавших в Приморь, сообщили в пресс-службе республиканского Министерства социальной защиты населения.

"В республике организована работа по сбору финансовой помощи пострадавшим районам Приморского края. Координация взаимодействия всех структур по оказанию помощи населению возложена на Минсоцзащиты населения Бурятии", - уточнили в пресс-службе.

В объявлении указывается, что желающие оказать финансовую помощь могут перечислить средства на счет Приморского краевого общественного благотворительного фонда защиты материнства и детства "Мама".

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

Среди пострадавших от паводка - 25 из 34 муниципальных образований края. По состоянию на 13 сентября остаются подтопленными 512 жилых домов и 1253 приусадебных участка. Повреждены 27 участков дорог общей протяженностью 43 км в 8 муниципальных образованиях. В 4 пунктах временного размещения находятся 48 человек, из них 17 детей.