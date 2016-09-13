Пожар на складе с велосипедами в Москве ликвидирован

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар на складе велосипедов на севере Москвы ликвидирован, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожар на складе на Михалковской улице ликвидирован, пострадавших нет. Площадь пожара составила порядка 600 кв. м", - сказал представитель МЧС.

В ликвидации пожара были задействованы 10 пожарно-спасательных подразделений. Причина возгорания устанавливается.