Пожар на складе с велосипедами в Москве ликвидирован

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар на складе велосипедов на севере Москвы ликвидирован, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС РФ.
"Пожар на складе на Михалковской улице ликвидирован, пострадавших нет. Площадь пожара составила порядка 600 кв. м", - сказал представитель МЧС.
В ликвидации пожара были задействованы 10 пожарно-спасательных подразделений. Причина возгорания устанавливается.