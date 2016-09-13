Три подпольных казино закрыты в Петропавловске-Камчатском

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Три подпольных казино закрыты в Петропавловске-Камчатский. По подозрению в организации незаконных азартных игр задержаны три местных жителя, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Камчатскому краю.
"По версии следствия, трое жителей Петропавловска-Камчатского организовали в трех нежилых помещениях краевого центра проведение азартных игр с установкой в помещениях игрового оборудования, имеющего доступ к сети интернет", - сообщил представитель следствия.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная организованной группой). При обысках изъяты денежные средства в сумме более 3,6 млн рублей, а также более 30 игровых автоматов.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.