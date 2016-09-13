Президент РК: стране необходимо повысить готовность к стихийным бедствиям

СЕУЛ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Сильное землетрясение 12 сентября в Республике Корея (РК) не причинило существенного материального ущерба, но выявило необходимость повысить готовность правительственных служб к такого рода стихийным бедствиям. Об этом заявила во вторник президент страны Пак Кын Хе в ходе встречи с членами кабинета министров.

"Этот инцидент стал предупреждением, что РК не находится в полной безопасности от природных катастроф", - сказала она. Южнокорейский лидер также распорядилась направить в провинцию Кёнсан-Пукто правительственную комиссию "для определения степени материального ущерба и минимизации причиненных гражданам неудобств".

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник в 9 км от города Кёнджу провинции Кёнсан-Пукто. Примерно через час последовал ряд повторных толчков, магнитуда одного из которых составила 5,8. Колебания почвы ощущались на территории всей юго-восточной части страны. Восемь человек получили несущественные травмы, из них двое пострадали, когда сами спрыгнули со второго этажа, а одному на голову упала модель самолета.

По словам сейсмологов, землетрясения магнитудой более 5,0 для Республики Корея являются беспрецедентными.