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Президент РК: стране необходимо повысить готовность к стихийным бедствиям

Происшествия
13 сентября, 7:30 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Произошедшее в понедельник утром землетрясение стало предупреждением, что республика не находится в безопасности от природных катастроф, отметила Пак Кын Хе
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СЕУЛ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Сильное землетрясение 12 сентября в Республике Корея (РК) не причинило существенного материального ущерба, но выявило необходимость повысить готовность правительственных служб к такого рода стихийным бедствиям. Об этом заявила во вторник президент страны Пак Кын Хе в ходе встречи с членами кабинета министров.

"Этот инцидент стал предупреждением, что РК не находится в полной безопасности от природных катастроф", - сказала она. Южнокорейский лидер также распорядилась направить в провинцию Кёнсан-Пукто правительственную комиссию "для определения степени материального ущерба и минимизации причиненных гражданам неудобств".

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник в 9 км от города Кёнджу провинции Кёнсан-Пукто. Примерно через час последовал ряд повторных толчков, магнитуда одного из которых составила 5,8. Колебания почвы ощущались на территории всей юго-восточной части страны. Восемь человек получили несущественные травмы, из них двое пострадали, когда сами спрыгнули со второго этажа, а одному на голову упала модель самолета.

По словам сейсмологов, землетрясения магнитудой более 5,0 для Республики Корея являются беспрецедентными.

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