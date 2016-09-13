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Спасатели помогают людям перебраться через разрушенный мост в Якутии

Происшествия
13 сентября, 7:39 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
Ширина разрыва на мосту превысила более 12 метро, восстановительные работы начнутся после падения уровня воды
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ЯКУТСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Спасатели переправляют людей через реку Куйдусун в Оймяконском районе Якутии, где из-за обильных дождей был разрушен мост. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Службе спасения республики.

"За три дня помощью спасателей воспользовались 45 человек, также переправлено 1,7 тыс. кг грузов первой необходимости. Оперативная группа будет работать на месте до восстановления переправы. Работы по ремонту моста начнутся после падения уровня воды", - отметили в ведомстве.

Ширина разрыва на мосту превысила более 12 метров. Уровень воды на реке Куйдусун постепенно снижается.

В августе ливневые дожди привели к повышению уровня воды на реке Индигирка. В двух районах республики - Оймяконском и Томпонском - был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В Оймяконском районе были подтоплены 23 дворовых территорий в пяти населенных пунктах, в том числе восемь частных домов, три муниципальных дома, котельная, склад угля. Также дожди размыли дорожное полотно, автосообщение было прервано на дороге протяженностью 30 км - от села Орто-Балаган до села Томтор, размыт мост через реку Куйдусун.

В первые дни силами муниципальной власти людей переправляли вертолетами, затем было организовано транспортное сообщение - на лодках, а на берегу ждали автобусы и такси.

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