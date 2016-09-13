Рейс во Вьетнам вылетел из Томска с задержкой в 8,5 часа из-за неисправности самолета

ТОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Рейс из Томска в город Камрань (Вьетнам) во вторник был задержан на 8,5 часа из-за технической неисправности Boeing 757. В настоящее время проблема устранена и самолет вылетел в место назначения, сообщил ТАСС старший помощник томского транспортного прокурора Сергей Кривошеин.

"В связи с технической неисправностью рейс "Азур Эйр" из Томска в Камрань был задержан на восемь часов 34 минуты. В период задержки рейса 73 пассажира были размещены в гостинице, также пассажиры были обеспечены горячим питанием", - сказал он.

По его словам, прокуратура устанавливает причину неисправности.

"Приехали специалисты, устранили неисправность, и этот же самолет Boeing 757 вылетел", - добавил Кривошеин. Также прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров.