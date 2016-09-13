СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Эксперты смогли определить место закладки бомбы в салоне российского самолета А321, потерпевшего катастрофу над Синаем 31 октября прошлого года.

По мнению специалистов, террористы заминировали отсек негабаритного багажа в хвостовой части самолета, спрятав бомбу среди груза, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Установить эпицентр взрыва авиаэкспертам из Египта, Межгосударственного авиакомитета (представляет Россию), Франции и США помогла выкладка собранных фрагментов А321. Из сохранившихся элементов обшивки воссоздали некое подобие проекции самолета на плоскость. Это позволило выяснить, что взрыв произошел в хвостовой части самолета - чуть позади последнего ряда кресел и на два метра ниже - на полу так называемого отделения рассыпного груза. В А321 это помещение обычно используется для перевозки негабаритных пассажирских грузов: колясок, лыж, велосипедов, клеток с животными и т.д.

Таким образом, стала понятна примерная схема преступления, к которому наверняка был привлечен сотрудник сервисной службы аэропорта, обслуживавший вылет. В отличие от основного объема багажа негабарит доставили к лайнеру отдельным рейсом погрузчика, в котором и были задействованы пособники террористов.

Примерно через 22 минуты после взлета, когда самолет находился на высоте более 10 км и летел со скоростью около 750 км/ч, бомба, снабженная часовым либо барометрическим таймером, сработала. В результате в левой нижней части отделения рассыпного груза образовалась дыра с рваными и выгнутыми наружу краями, контуры которой и обнаружили на выкладке. Затем из-за взрывной разгерметизации салона и воздействия воздушного потока на самолет, по всему контуру скрепляющего фюзеляж шпангоута произошел разрыв обшивки и оторвался хвост.

Эксперты отмечают, что большинство пассажиров погибли еще в воздухе из-за баротравм и перегрузок.

Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2015 года. Все находившиеся на его борту 224 пассажира погибли. До сих пор египетская следственная комиссия не представила окончательного отчета о причинах авиакатастрофы. Одной из основных версий считается теракт. После инцидента Россия приостановила авиасообщение с Египтом.