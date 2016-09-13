Пострадавшего в горах КБР белорусского альпиниста передали врачам

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Альпинист из Белоруссии, пострадавший в горах Кабардино-Балкарии (КБР), эвакуирован на вертолете и передан врачам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по республике.

"По состоянию на 09:12 мск борт МЧС с туристом из Белоруссии приземлился в аэропорту города Нальчика, пострадавшего передали экипажу Центра медицины катастроф для доставки в Республиканскую клиническую больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал представитель ведомства.

ЧП произошло в понедельник днем. Сообщалось, что альпинист из Белоруссии 1960 года рождения сорвался при движении по гребню во время восхождения на вершину Гидан (высота около 4 тыс. метров над уровнем моря) в Черекском районе КБР и получил перелом двух ребер и бедра.