В КЧР пресечена попытка хищения земельных участков стоимостью более 23 млн рублей

Талисман ЧМ-2018 по футболу будет выбран 26 октябряСпорт 13 сентября, 11:35
Выставка фото футболистов из разных стран открылась в Уральском РИЦ ТАССНовости Урала 13 сентября, 11:27
Началось строительство тоннеля метро Москвы от "Говорово" до "Солнцево"Москва 13 сентября, 11:26
Многопрофильный медцентр за 9 млрд руб. построят в Симферополе в рамках ФЦПОбщество 13 сентября, 11:19
Студенты встретятся с бизнес-элитой на Молодежном днеНовости 13 сентября, 11:17
Детская железная дорога открыта на Урале после реконструкцииНовости Урала 13 сентября, 11:03
На Форуме пройдет финал кейс-турнира "Youth Day Case Contest 2016"Новости 13 сентября, 10:55
В рамках Форума пройдет "Молодежный день: диалог поколений"Новости 13 сентября, 10:52
Собянин запустил движение по первому в Москве винчестерному тоннелюОбщество 13 сентября, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕРКЕССК, 13 сентября. /ТАСС/. Жительница Карачаево-Черкесии (КЧР) предстанет перед судом за попытку хищения земельных участков стоимостью более 23 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры республики.
"Прокуратура КЧР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы Фатимы Аджиевой. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"), ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа")", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Аджиева изготовила 21 фиктивное свидетельство о праве собственности на землю, заверила их поддельными печатями и подписями от имени должностных лиц администраций муниципальных образований. Затем поддельные документы, предполагающие возможность получения прав на земельные участки в Черкесске и городе Теберде, женщина представила в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР.
"Неправомерные действия злоумышленницы были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего предотвращено причинение ущерба бюджетам муниципальных образований в размере свыше 23 млн рублей", - отметила пресс-служба. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.