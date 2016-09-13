В КЧР пресечена попытка хищения земельных участков стоимостью более 23 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 13 сентября. /ТАСС/. Жительница Карачаево-Черкесии (КЧР) предстанет перед судом за попытку хищения земельных участков стоимостью более 23 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры республики.

"Прокуратура КЧР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы Фатимы Аджиевой. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"), ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Аджиева изготовила 21 фиктивное свидетельство о праве собственности на землю, заверила их поддельными печатями и подписями от имени должностных лиц администраций муниципальных образований. Затем поддельные документы, предполагающие возможность получения прав на земельные участки в Черкесске и городе Теберде, женщина представила в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР.

"Неправомерные действия злоумышленницы были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего предотвращено причинение ущерба бюджетам муниципальных образований в размере свыше 23 млн рублей", - отметила пресс-служба. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.