Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В КЧР пресечена попытка хищения земельных участков стоимостью более 23 млн рублей

Происшествия
13 сентября, 10:04 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 13, сентября. /ТАСС
По версии следствия, Фатима Аджиева изготовила 21 фиктивное свидетельство о праве собственности на землю, заверила их поддельными печатями и подписями от имени должностных лиц
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 13 сентября. /ТАСС/. Жительница Карачаево-Черкесии (КЧР) предстанет перед судом за попытку хищения земельных участков стоимостью более 23 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры республики.

"Прокуратура КЧР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы Фатимы Аджиевой. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"), ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Аджиева изготовила 21 фиктивное свидетельство о праве собственности на землю, заверила их поддельными печатями и подписями от имени должностных лиц администраций муниципальных образований. Затем поддельные документы, предполагающие возможность получения прав на земельные участки в Черкесске и городе Теберде, женщина представила в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР.

"Неправомерные действия злоумышленницы были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего предотвращено причинение ущерба бюджетам муниципальных образований в размере свыше 23 млн рублей", - отметила пресс-служба. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией истребителе
3
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
4
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
5
Косачев: угроза Киева покинуть ПАСЕ из-за РФ говорит о непонимании европейских ценностей
6
СМИ: прокуратура Польши начинает эксгумацию останков жертв катастрофы под Смоленском
7
Чешский хоккейный судья умер после попадания шайбы в голову
Темы дня
Реклама