СМИ: прокуратура Польши начинает эксгумацию останков жертв катастрофы под Смоленском

ВАРШАВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Генеральная прокуратура Польши приняла решение начать эксгумировать тела погибших в авиакатастрофе под Смоленском для нужд следствия. Об этом сообщает во вторник радио RMF FM.

По информации радиостанции, первые четыре семьи уже получили уведомление о том, что тела их родственников будут эксгумированы. Прокуратура пока официально не подтвердила эту информацию.

"Всесторонние патологоанатомические исследования с использованием компьютерной томографии в области токсикологии и ДНК будут иметь важное значение для определения характера полученных жертвами ранений и причин их смерти, а также восстановления хода катастрофы и ее причин", - отмечали ранее в прокуратуре. Подчеркивалось, что это поможет также проверить основные версии следствия, "несмотря на то, что с момента трагедии прошло несколько лет".

Мнение близких погибших по поводу предстоящей эксгумации разделилось. Часть родственников не хотят нарушать покой умерших. Другие настаивают на том, чтобы проверить, кого они на самом деле похоронили. Тем не менее, согласно предварительной информации, эксгумировать планируется всех погибших, если их тела не были кремированы, за исключением тех, кто уже подвергался этой процедуре.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 пассажиров, находившиеся на борту.

В период между июнем 2011 года и ноябрем 2012 года военная прокуратура провела девять эксгумаций жертв катастрофы. Оказалось, что шесть погибших были перепутаны местами и похоронены не под своими именами.