Шведская полиция разыскивает водителя автомобиля, въехавшего в толпу

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СТОКГОЛЬМ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в городе Боллнэс на востоке Швеции. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, он доставлен с травмой головы в университетскую больницу города Уппсала в 70 км от Стокгольма, сообщает во вторник телеканал SVT.
Инцидент произошел минувшим вечером во время ссоры между иностранными сезонными рабочими - сборщиками ягод. "Около 20 сборщиков ягод были вовлечены в конфликт, когда автомобиль с одним из сезонных рабочих въехал в толпу. Водитель скрылся с места происшествия", - отметила полиция в пресс-релизе.
В числе пострадавших - мать и сын. Они получили перелом ног.
Полиция начала расследование по делу об убийстве и умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Водитель транспортного средства - молодой человек в возрасте 25 лет - объявлен в розыск.