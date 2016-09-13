Шведская полиция разыскивает водителя автомобиля, въехавшего в толпу

СТОКГОЛЬМ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в городе Боллнэс на востоке Швеции. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, он доставлен с травмой головы в университетскую больницу города Уппсала в 70 км от Стокгольма, сообщает во вторник телеканал SVT.

Инцидент произошел минувшим вечером во время ссоры между иностранными сезонными рабочими - сборщиками ягод. "Около 20 сборщиков ягод были вовлечены в конфликт, когда автомобиль с одним из сезонных рабочих въехал в толпу. Водитель скрылся с места происшествия", - отметила полиция в пресс-релизе.

В числе пострадавших - мать и сын. Они получили перелом ног.

Полиция начала расследование по делу об убийстве и умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Водитель транспортного средства - молодой человек в возрасте 25 лет - объявлен в розыск.