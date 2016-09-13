В Новочеркасске женщина сбила инспектора ДПС

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Женщина сбила инспектора ДПС, который регулировал движение на одном из перекрестков Новочеркасска в Ростовской области. Полицейский доставлен в больницу, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе МВД по региону.
Инцидент произошел около 8:00 мск в переулке Баклановском. "Водитель автомобиля марки Opel, 26-летняя женщина, в нарушение правил дорожного движения, стремясь пересечь перекресток раньше остальных, осуществила рискованный маневр, не справилась с управлением и допустила наезд на 37-летнего инспектора ДПС. В результате ДТП полицейский получил травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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