В детском саду в Карелии произошло массовое отравление

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /ТАСС/. Массовое отравление произошло в детском саду в Прионежском районе Республики Карелия. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе карельского управления Федеральной службы судебных приставов.

"В детском дошкольном учреждении было зафиксировано 14 случаев острого кишечного отравления среди детей в возрасте от трех до шести лет, посещающих детский сад", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в связи с отравлением детский сад закрыли на 30 суток по требованию судебных приставов. "За время приостановки деятельности дошкольному учреждению надлежит устранить нарушения санитарных требований", - добавили в пресс-службе.