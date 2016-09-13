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В детском саду в Карелии произошло массовое отравление

Происшествия
13 сентября, 10:28 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 13, сентября. /ТАСС
В связи с отравлением детский сад закрыли на 30 суток по требованию судебных приставов
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ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /ТАСС/. Массовое отравление произошло в детском саду в Прионежском районе Республики Карелия. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе карельского управления Федеральной службы судебных приставов.

"В детском дошкольном учреждении было зафиксировано 14 случаев острого кишечного отравления среди детей в возрасте от трех до шести лет, посещающих детский сад", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в связи с отравлением детский сад закрыли на 30 суток по требованию судебных приставов. "За время приостановки деятельности дошкольному учреждению надлежит устранить нарушения санитарных требований", - добавили в пресс-службе.

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