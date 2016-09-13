На севере Индии в ДТП с паломниками погибли семь человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. По меньшей мере семь человек погибли, 50 получили тяжелые травмы в результате столкновения двух автомобилей с паломниками на национальном шоссе в штате Харьяна на севере Индии. Об этом сообщила полиция штата, расследующая происшествие.

По данным правоохранительных органов, авария произошла минувшей ночью близ города Сирса - административного центра самого западного округа штата Харьяна, который считается одним из древнейших населенных пунктов северной Индии и привлекает множество верующих.

Лобовое столкновение произошло из-за попытки одного из водителей совершить обгон по встречной полосе, при этом на втором транспортном средстве была неисправна одна из передних фар. Все пострадавшие доставлены в больницу, проводится расследование.