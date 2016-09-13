В Москве расследуют дело об избиении в метро девушки - инспектора ДПС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции расследуют уголовное дело об избиении девушки - инспектора ДПС в вестибюле станции метро "Кузьминки". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, 5 сентября около 08:00 в вестибюле станции метро "Кузьминки" молодой человек, проходя через турникет, оттолкнул впереди идущую девушку. В ходе завязавшейся ссоры он ударил кулаком ей в лицо, сломав нос.

Правонарушитель был задержан на месте происшествия сотрудниками полиции. Потерпевшей оказалась сотрудница управления ГИБДД, которая в гражданской одежде ехала на службу.

"В отношении злоумышленника отделом дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои")", - сказал Мышляев.