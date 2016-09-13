Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Якутии из-за лесного пожара без света остались около 80 тыс. человек

Происшествия
13 сентября, 11:43 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
Энергетикам пришлось отключить ЛЭП, которая питает пять районов региона
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Лесной пожар стал причиной отключения электроэнергии у потребителей пяти западных районов Якутии, где проживают около 80 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в компании "Якутскэнерго".

"Из-за лесного пожара энергетикам пришлось отключить ЛЭП, которая питает пять районов Якутии. Сейчас электроэнергия подается по временной схеме", - отметили в компании.

Как сообщили ТАСС представители пострадавших районов, "электроэнергия населению подается через газотурбинные установки и дизельную станцию". Без света остались Сунтарский, Нюрбинский, Вилюйский, Вехневилюйский, Кобяйский районы.

По данным энергетиков, ЛЭП в ближайшее время будет восстановлена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Лесные пожары в России
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией истребителе
3
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
4
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
5
Косачев: угроза Киева покинуть ПАСЕ из-за РФ говорит о непонимании европейских ценностей
6
СМИ: прокуратура Польши начинает эксгумацию останков жертв катастрофы под Смоленском
7
Чешский хоккейный судья умер после попадания шайбы в голову
Темы дня
Реклама