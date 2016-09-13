В Якутии из-за лесного пожара без света остались около 80 тыс. человек

ЯКУТСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Лесной пожар стал причиной отключения электроэнергии у потребителей пяти западных районов Якутии, где проживают около 80 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в компании "Якутскэнерго".

"Из-за лесного пожара энергетикам пришлось отключить ЛЭП, которая питает пять районов Якутии. Сейчас электроэнергия подается по временной схеме", - отметили в компании.

Как сообщили ТАСС представители пострадавших районов, "электроэнергия населению подается через газотурбинные установки и дизельную станцию". Без света остались Сунтарский, Нюрбинский, Вилюйский, Вехневилюйский, Кобяйский районы.

По данным энергетиков, ЛЭП в ближайшее время будет восстановлена.