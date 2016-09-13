Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев назначил проверку в отношении руководства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК).

Об этом во вторник сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым в отношении руководства ГУЭБиПК МВД России назначена служебная проверка", - сказала она.

По ее словам, сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД и Департамента госслужбы и кадров МВД в ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД. "По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - заключила она.

Дело Захарченко

О задержании Дмитрия Захарченко стало известно 9 сентября. Он обвиняется по трем статьям УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285), "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования" (ст. 294) и "Получение взятки" (ст. 290). Дело расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве.

В субботу, 10 сентября, Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко, отказавшись отпустить его под залог в 70 млн рублей. При обыске у него в квартире было изъято более $120 млн и €2 млн. Как заявил в суде сам Захарченко, квартира, где изъяли эти деньги, принадлежит его сестре.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а найденные при обыске деньги принадлежали не ему.