Суд заключил под домашний арест гендиректора летного спецотряда "Россия"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы поместил под домашний арест до 6 ноября генерального директора Специального летного отряда "Россия" Ярослава Одинцева.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. "В отношении Одинцева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 6 ноября", - сказала пресс-секретарь суда.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, Одинцев обвиняется по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". "Свою вину он не признал", - отметил также собеседник агентства.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова заявила ТАСС, что "в Управлении делами не знакомы с материалами дела в отношении Одинцева". "Поэтому комментировать ситуацию невозможно", - пояснила она.

Уголовное дело

В апреле стало известно об уголовном деле по факту мошенничества, одним из фигурантов которого является начальник службы закупок Специального летного отряда "Россия" Игорь Коваленко. По заявлениям СМИ, речь идет о мошеннических хищениях при исполнении контракта о поставках и обслуживании систем кондиционирования для самолетов СЛО "Россия". Размер ущерба оценивается в 48 млн рублей.

Крылова тогда заявила, что в результате открытого конкурса был заключен годовой госконтракт на ремонт систем кондиционирования самолетов Ту-204, Ту-214, Ил-96. "При подготовке и согласовании договоров в конкурсной документации контрольно-ревизионные органы нарушений не выявили", - подчеркнула она.

Одинцев, в свою очередь, заявлял, что обвинения необоснованны. "Обвинения необоснованны, до завершения срока контракта говорить о нанесении ущерба преждевременно", - сказал гендиректор спецотряда. "По своему предприятию никакого ущерба не ощущаю", - подчеркнул он.

О спецотряде

Специальный летный отряд "Россия" обслуживает президента, премьер-министра, спикеров обеих палат парламента, председателя Конституционного суда, генерального прокурора, руководителя администрации президента и министра иностранных дел.

История отряда "Россия" началась в апреле 1956 года, когда СМ СССР своим постановлением создал авиаотряд особого назначения. В мае того же года авиаотряд разместился на территории аэропорта Внуково. В 1963 году был построен терминал Внуково-2, который до сих пор принимает и отправляет правительственные рейсы.

Парк спецотряда состоит из нескольких десятков воздушных судов.