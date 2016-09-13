В Москве мужчина инсценировал свое ограбление из-за страха перед женой

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на востоке Москвы молодого человека, который потерял сумку с деньгами, а после представил это как свое ограбление из-за страха перед женой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как рассказали в главке, в полицию обратился 22-летний житель столицы, который сообщил, что на 2-й Владимирской улице на него напали пятеро неизвестных в масках и, угрожая пистолетом отобрали борсетку с паспортом и деньгами. Также мужчина предположил, что злоумышленниками могли быть коллекторы, так как он является должником по выплате кредита.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что заявитель инсценировал совершение на него разбойного нападения и факт похищения сумки. Как оказалось, мужчина сам потерял свое имущество, но побоялся признаться в этом супруге", - сказали в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления", по которой ему грозит до двух лет лишения свободы.