Бойцы Росгвардии на Северном Кавказе за неделю провели 26 спецопераций против боевиков

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии приняли участие в двух из 26 специальных мероприятий, проведенных за прошедшую неделю против бандформирований на территории Северного Кавказа. Об этом во вторник ТАСС сообщили во временном информационном центре Росгвардии.

"Объединенной группировкой войск на территории Северо-Кавказского региона РФ за прошедшую неделю проведено 26 специальных мероприятий, в том числе два - с участием военнослужащих войск Национальной гвардии", - сказали в информационном центре, отметив, что в результате спецмероприятий уничтожено три объекта инфраструктуры, изъято 10 единиц стрелкового оружия и более 1 тыс. боеприпасов.

За прошлую неделю бойцы Росгвардии выполнили свыше 300 задач по охране общественного порядка, в том числе 73 - при проведении массовых мероприятий. "Совместно с сотрудниками органов внутренних дел военнослужащими Росгвардии за нарушение общественного порядка задержано более 20 тыс. человек, 161 человек задержан по подозрению в совершении преступлений", - отметили в ведомстве.