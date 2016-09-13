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Бойцы Росгвардии на Северном Кавказе за неделю провели 26 спецопераций против боевиков

Происшествия
13 сентября, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Совместно с сотрудниками органов внутренних дел военнослужащими Росгвардии за нарушение общественного порядка было задержано более 20 тыс. человек, отметили в ведомстве
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии приняли участие в двух из 26 специальных мероприятий, проведенных за прошедшую неделю против бандформирований на территории Северного Кавказа. Об этом во вторник ТАСС сообщили во временном информационном центре Росгвардии.

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"Объединенной группировкой войск на территории Северо-Кавказского региона РФ за прошедшую неделю проведено 26 специальных мероприятий, в том числе два - с участием военнослужащих войск Национальной гвардии", - сказали в информационном центре, отметив, что в результате спецмероприятий уничтожено три объекта инфраструктуры, изъято 10 единиц стрелкового оружия и более 1 тыс. боеприпасов.

За прошлую неделю бойцы Росгвардии выполнили свыше 300 задач по охране общественного порядка, в том числе 73 - при проведении массовых мероприятий. "Совместно с сотрудниками органов внутренних дел военнослужащими Росгвардии за нарушение общественного порядка задержано более 20 тыс. человек, 161 человек задержан по подозрению в совершении преступлений", - отметили в ведомстве.

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