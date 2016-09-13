Еще одно дело возбуждено по факту хищений при строительстве космодрома Восточный

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Военная прокуратура Восточного военного округа возбудила уголовное дело по факту хищения в размере более 1,5 млн рублей при строительстве объектов инфраструктуры космодрома Восточный. Об этом сообщила Главная военная прокуратура РФ.
"При проверке законности расходования бюджетных средств по государственным контрактам на строительство объектов инфраструктуры космодрома Восточный выявлен факт преступного сговора головного исполнителя и субподрядчиков. Злоумышленники в совокупности похитили из казны более 1,5 млн рублей. По материалам военных прокуроров расследуется уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ведомства.
С целью хищения денежных средств должностные лица генерального подрядчика - одного из предприятий, подведомственных Спецстрою России, заключили договоры с тремя разными компаниями на выполнение одних и тех же работ - по гидроизоляции одного и того же объекта космодрома. При этом всем трем исполнителям перечислили деньги за выполнение работ, к которой, как выяснилось, никто из них так и не приступил.
Как сообщили в Главной военной прокуратуре, ведомством уже приняты меры к возмещению причиненного государству ущерба.
Космодром Восточный строится с 2010 года вблизи поселка Углегорск в Амурской области. Как сообщалось ранее, по фактам хищений при строительстве космодрома расследуются 20 уголовных дел по признакам преступлений, связанных с присвоением, растратой и мошенничеством.