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Еще одно дело возбуждено по факту хищений при строительстве космодрома Восточный

Происшествия
13 сентября, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Злоумышленникам удалось похитить более 1,5 млн рублей
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Военная прокуратура Восточного военного округа возбудила уголовное дело по факту хищения в размере более 1,5 млн рублей при строительстве объектов инфраструктуры космодрома Восточный. Об этом сообщила Главная военная прокуратура РФ.

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"При проверке законности расходования бюджетных средств по государственным контрактам на строительство объектов инфраструктуры космодрома Восточный выявлен факт преступного сговора головного исполнителя и субподрядчиков. Злоумышленники в совокупности похитили из казны более 1,5 млн рублей. По материалам военных прокуроров расследуется уголовное дело", - сообщили в пресс-службе ведомства.

С целью хищения денежных средств должностные лица генерального подрядчика - одного из предприятий, подведомственных Спецстрою России, заключили договоры с тремя разными компаниями на выполнение одних и тех же работ - по гидроизоляции одного и того же объекта космодрома. При этом всем трем исполнителям перечислили деньги за выполнение работ, к которой, как выяснилось, никто из них так и не приступил.

Как сообщили в Главной военной прокуратуре, ведомством уже приняты меры к возмещению причиненного государству ущерба.

Космодром Восточный строится с 2010 года вблизи поселка Углегорск в Амурской области. Как сообщалось ранее, по фактам хищений при строительстве космодрома расследуются 20 уголовных дел по признакам преступлений, связанных с присвоением, растратой и мошенничеством.

Космодром Восточный
Космодром строится в Амурской области. Его общая площадь составит около 700 кв. км. Административный центр - г. Циолковский. Указ о создании космодрома президент РФ Владимир Путин подписал 6 ноября 2007 г. Восточный станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космос (в настоящее время пилотируемые запуски проходят с космодрома Байконур в Казахстане). Выбор Амурской области для строительства нового космодрома обусловлен близостью к южным широтам, что облегчает вывод на орбиту космических аппаратов. Восточный также нужен для увеличения инвестиционной привлекательности, развития и укрепления Дальневосточного региона и развития кадрового потенциала для высокотехнологичных областей промышленности.

Космодром Восточный: от идеи к старту

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