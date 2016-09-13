Уголовное по факту смерти контрактника возбуждено в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Военно-следственный отдел по Челябинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту смерти контрактника по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

"Сержант-контрактник Равиль Ахметов скончался 12 сентября 2016 года. По данному факту военно-следственным отделом по Челябинскому гарнизону возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы", - пояснили там.

По данным уполномоченного, сержант умер в результате травмы, которую получил 11 сентября. Травмировал его сослуживец на почве личных неприязненных отношений. Уполномоченный держит на контроле ход расследования уголовного дела, добавили в аппарате.

Ранее ТАСС сообщал, что Союз призывников России по Челябинской области начал проверку обстоятельств случившегося.

По информации из открытых источников, Ахметов в вооруженные силы призван из города Межгорье Республики Башкортостан. Служить попал в Челябинск в учебный центр, который располагается на базе Автомобильного училища, где позже остался служить по контракту.