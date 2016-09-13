"Ренова" окажет всяческую поддержку своим арестованным топ-менеджерам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. "Ренова" окажет всяческую поддержку своим топ-менеджерам и надеется на справедливое решение по делу о взятках. Об этом заявил председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я хочу выразить уверенность, что мы будем оказывать всяческую поддержку нашим товарищам (арестованным председателю совета директоров ПАО "Т Плюс" Евгению Ольховику и генеральному директору ПАО "Т Плюс" Борису Вайнзихеру) и считаем, что следствие разберется и будет принято справедливое решение", - подчеркнул Вексельберг.

Он отметил, что компания подготовила обширный материал в правительство и в профильные министерства "для того, чтобы достаточно подробно ознакомить руководство страны с деятельностью компании "Т Плюс", в том числе на территории Республики Коми".

Ранее сообщалось, что "Ренова" подготовила аналитический материал по деятельности "Т Плюс" в 16 регионах, в том числе о ее взаимоотношениях с федеральными, республиканскими и муниципальными властями.

Дело "Т Плюс"

В настоящее время расследуется уголовное дело о взятках бывшему руководству республики Коми, среди фигурантов - гендиректор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер. Он, а также экс-директор ЗАО "КЭС" и совладелец "Реновы" Евгений Ольховик и еще один бывший руководитель ЗАО "КЭС" и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин подозреваются в даче более 800 млн руб. взятки бывшему руководству Коми.

По данным следствия, в течение 2007-2014 гг. фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" (реорганизовано в ПАО "Т Плюс") и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми взятки за поддержание в республике высоких тарифов на тепло- и электроэнергию. Следствие напрямую связало топ-менеджеров с делом арестованного в прошлом году экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который возглавлял республику с 2010 г.

Следственные органы СК РФ по Коми уже возбудили уголовное дело в отношении фигурантов по ч.5 ст.291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России, клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц. Под управлением группы находится 60 электростанций, более 400 котельных и почти 18 тыс. км тепловых сетей. На долю группы приходится более 6% от установленной мощности электростанций России, почти 5% производства электроэнергии и около 8% рынка централизованного теплоснабжения страны. В состав группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО "Т Плюс", объединившая активы принадлежавших "КЭС Холдингу" ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9" и ОАО "Волжская ТГК", а также единая энергосбытовая компания ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".