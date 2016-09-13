Депутат Госдумы Шингаркин нашел в Свердловской области след дела "Т Плюс"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Максим Шингаркин направил запрос на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой допросить задержанных по делу о взятках гендиректора "Т Плюс" Бориса Вайнзихера и совладельца "Реновы" Евгения Ольховика на предмет их участия в организованном преступном сообществе (ОПС) с чиновниками Свердловской области. Об этом он сообщил журналистам в Екатеринбурге.
"Запрос был направлен 8 сентября. В этом запросе я прошу допросить Ольховика и Вайнзихера в отношении тех должностных лиц Свердловской области, которые были коррумпированы в целях извлечения сверхприбыли", - сказал депутат.
В депутатском запросе, который имеется в распоряжении ТАСС, говорится, что "на протяжении длительного времени должностные лица компаний "КЭС-Холдинг" и ПАО "Т Плюс" в сговоре с должностными лицами органов исполнительной власти субъекта РФ Свердловская область намерено устанавливали повышенные тарифы на тепло и электроэнергию для потребителей". В нем отмечается, что "Т Плюс" предоставляет тарифы приблизительно на 20-30% дороже, чем альтернативные компании.
"Должностные лица "Т Плюс" на самом деле искажали свою собственную доходность, завышая издержки, связанные с инвестиционной, ремонтной и иными составляющими", - отметил Шингаркин.
ТАСС пока не удалось получить комментарий в правительстве Свердловской области в связи с инициативой депутата.
Как ранее сообщал ТАСС, в настоящее время расследуется уголовное дело о взятках бывшему руководству республики Коми, среди фигурантов - гендиректор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер. Он, экс-директор ЗАО "КЭС" и совладелец "Реновы" Евгений Ольховик и еще один бывший руководитель ЗАО "КЭС", бывший глава "Вымпелкома", Михаил Слободин подозреваются в даче более 800 млн руб. взятки бывшему руководству Коми.
По данным следствия, в течение 2007-2014 гг. фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" (реорганизовано в ПАО "Т Плюс") и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми взятки за поддержание в республике высоких тарифов на тепло- и электроэнергию. Следствие напрямую связало топ-менеджеров с делом арестованного в прошлом году экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который возглавлял республику с 2010 г. Следственные органы СК РФ по Комивозбудили уголовное дело в отношении фигурантов по статье УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере".