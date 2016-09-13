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Москвичка осуждена на четыре года колонии за кражу картин известных художников

Происшествия
13 сентября, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
В списке украденного оказались полотна Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского и Николая Рериха
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© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы приговорил жительницу столицы к четырем годам колонии общего режима за кражу картин известных художников на общую сумму 60 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Гагаринский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 58-летней жительницы столицы Светланы Прибытковой. Она осуждена за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую культурную ценность)", - говорится в сообщении ведомства.

Судом установлено, что, имея знакомства в кругу коллекционеров живописи, Прибыткова на протяжении четырех лет (с 2007 по 2011 год) похищала у них дорогостоящие картины и деньги потенциальных покупателей. В списке украденного оказались картины "Преображенское" Ивана Шишкина (1986 г.), "Берег моря в штиль. Пейзаж с повозкой и лодкой" Ивана Айвазовского (1880 г.) и "В монгольской степи" Николая Рериха (1941 г.). Кроме того, под предлогом покупки картин художников Верещагина, Маковского, Айвазовского, Горбатова Прибыткова обманула еще двух покупателей на сумму свыше 7 млн руб., которыми распорядилась по своему усмотрению.

По данным суда, общий ущерб, причиненный действиями Прибытковой, превысил 60 млн руб. Судом удовлетворен гражданский иск одного из потерпевших на сумму 19,9 млн руб.

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