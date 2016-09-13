Верховный суд 20 сентября рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете "Аум синрикё"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ 20 сентября рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о запрете в России деятельности секты "Аум синрикё". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступил иск Генпрокуратуры с требованием о запрете деятельности международного религиозного объединения "Аум синрикё". Иск назначен к рассмотрению на 20 сентября", - сказал представитель суда.