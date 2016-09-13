СМИ: в США из-за сообщения о бомбе эвакуировали детей из школы

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Ученики католической школы в городе Делэнд во Флориде были эвакуированы во вторник из-за угрозы взрыва. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, некий мужчина позвонил в школу и угрожал взорвать здание. Все ученики покинули образовательное учреждение и были отправлены в здание мэрии. В ходе проверки школы взрывных устройств обнаружено не было. Полиция ведет расследование.

Других подробностей инцидента пока не приводится.