Свидетель: фигурант дела о гонках на Mercedes Шамсуаров не оскорблял сотрудников ДПС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы во вторник провел допрос свидетелей обвинения по уголовному делу о гонках на внедорожнике Mercedes. Как передает корр. ТАСС из зала заседания, один из свидетелей опроверг информацию, что обвиняемые проявляли насилие к сотрудникам ДПС.

В ходе заседания сторона обвинения провела допрос свидетелей - сотрудников ДПС, преследовавших гонщиков на Mercedes. "В моем присутствии Шамсуаров не применял к сотрудникам ДПС никаких насильственных действий и не оскорблял их", - заявил в ходе допроса командир взвода сотрудников ДПС Михаил Чесноков.

По его словам, оскорбительные высказывания он услышал только на видеозаписи, выложенной в интернет обвиняемыми. Он также подтвердил, что обвиняемые отказались выполнять требования сотрудников полиции.

Сын вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров, а также нигде не работающие и не учащиеся 22-летний Абдувахоб Маджидов и 25-летний Виктор Усков обвиняются по ч. 1 ст. 318 ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"), ст. 319 ("Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей") и ч. 2 ст. 35 УК РФ ("Преступление, совершенное в составе группы по предварительному сговору").

По данным следствия, утром 22 мая обвиняемые, двигаясь на внедорожнике Mercedes по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения и зная, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, преследовавшие их на служебной машине со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создавая реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции.

Обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции, в связи с чем произошедшее приобрело большой общественный резонанс. Уголовное дело в отношении еще одного соучастника выделено в отдельное производство.