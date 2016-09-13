Начальника отдела Подмосковного Росреестра подозревают в афере на 20 млн руб.

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в подмосковных Мытищах руководителя одного из территориальных отделов Росреестра по подозрению в мошенничестве с земельными участками на 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе областной полиции.
"Установлено, что 35-летняя руководитель одного из территориальных отделов Росреестра, являясь должностным лицом, незаконно получила права на земельные участки, принадлежащие Мытищинскому муниципальному району. Материальный ущерб составил более 20 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
Следственным управлением полиции по факту этого мошенничества возбуждено два уголовных дела. Мытищинским городским судом ей избрана мера пресечения в виде ареста.