После ликвидации пожара в квартире на востоке Москвы обнаружен погибший

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тело погибшего обнаружено на востоке Москвы после ликвидации пожара в квартире жилого дома. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Пожар произошел в доме № 22 на улице Сокольнический Вал, где сначала загорелся балкон на восьмом этаже, после чего огонь перекинулся в квартиру. Площадь пожара составила 40 кв. м. При ликвидации пожара из здания эвакуировали 25 человек.

"В ходе разбора завалов в горевшей квартире обнаружено тело погибшего человека. По предварительным данным, его смерть носит криминальный характер, а причиной пожара в квартире стал поджог", - сказал собеседник агентства.