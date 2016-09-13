Дело о стрельбе из свадебного кортежа в Москве передано из полиции в СК

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следственными органами СК РФ по Москве принято к производству уголовное дело, возбужденное полицией по факту стрельбы из свадебного кортежа на юге столицы. Как сообщил ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Александр Никитин, такое решение принято в связи с тем, что один из фигурантов дела является госслужащим.
Как сообщалось ранее, в минувшее воскресенье на Каширском шоссе водителями двух автомобилей из свадебной колонны были произведены многочисленные выстрелы в воздух. В тот же день по подозрению в совершении этого правонарушения были задержаны водители автомобилей Porsche Panamera и Bentley Continental, находившихся в составе этой колонны. Один из задержанных оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов РФ.
"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве принято к производству уголовное дело, возбужденное ранее полицией по факту хулиганских действий (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ), в связи с определившимся статусом государственного служащего одного из подозреваемых", - сказал Никитин.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения по стражу, отметил представитель ГСУ.