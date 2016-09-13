Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дело о стрельбе из свадебного кортежа в Москве передано из полиции в СК

Происшествия
13 сентября, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Решение принято в связи с тем, что один из фигурантов дела является госслужащим
Материал из 1 страницы
© Светлана Спирина/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следственными органами СК РФ по Москве принято к производству уголовное дело, возбужденное полицией по факту стрельбы из свадебного кортежа на юге столицы. Как сообщил ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Александр Никитин, такое решение принято в связи с тем, что один из фигурантов дела является госслужащим.

Смотрите также
Восемь водителей из стреляющего свадебного кортежа в Москве оштрафованы

Как сообщалось ранее, в минувшее воскресенье на Каширском шоссе водителями двух автомобилей из свадебной колонны были произведены многочисленные выстрелы в воздух. В тот же день по подозрению в совершении этого правонарушения были задержаны водители автомобилей Porsche Panamera и Bentley Continental, находившихся в составе этой колонны. Один из задержанных оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов РФ.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве принято к производству уголовное дело, возбужденное ранее полицией по факту хулиганских действий (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ), в связи с определившимся статусом государственного служащего одного из подозреваемых", - сказал Никитин.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения по стражу, отметил представитель ГСУ.

Смотрите также

В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
В Москве остановлен Porsche из кортежа "стреляющей свадьбы"
Полиция в Москве разыскивает Porsche из устроившего стрельбу свадебного кортежа

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока команды Безродного
2
Эксперт: препараты, прописанные сестрам Уильямс и гимнастке Байлз, являются наркотиками
3
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
4
В Литве сожалеют о планах РФ прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии
5
Международный олимпийский комитет подтвердил факт взлома антидопинговой системы ADAMS
6
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
7
Соль внесли в перечень продэмбарго
Темы дня
Реклама