В одном из районов Ярославля произошло аварийное отключение газа

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Серов/. Часть Фрунзенского района Ярославля осталась без газоснабжения в связи с аварией на сетях АО "Газпром газораспределение Ярославль".

"Газоснабжение прекращено ориентировочно на 48 часов в домах на семи улицах района, а также на проспекте Фрунзе", - сообщает пресс-служба администрации города.

Как пояснили корреспонденту ТАСС в газораспределительной компании, в газовых сетях района резко упало давление. Подача газа прекращена чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

"Причины выясняются. Работы по восстановлению газоснабжения в районе начнутся утром 14 сентября", - уточнили в газораспределительной компании.

В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что держат ситуацию под контролем.

Фрунзенский район - один из шести в Ярославле. Здесь проживает более 130 тысяч человек.