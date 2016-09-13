В одном из районов Ярославля произошло аварийное отключение газа

"Барселона" разгромила "Селтик" в матче Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 23:42
"Ростов" крупно проиграл "Баварии" в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 23:40
Обама провел зарядку для сторонников Демпартии на предвыборном митингеМеждународная панорама 13 сентября, 22:39
Собянин: день города отметили в Москве 10 млн человекОбщество 13 сентября, 22:32
Частица мощей святого Серафима Саровского будет передана на МКСКосмос 13 сентября, 22:27
Орган Большого зала Московской консерватории вновь зазвучит после реставрации в декабреКультура 13 сентября, 21:50
Порошенко хочет построить музеи погибшим на "майдане" и бойцам в ДонбассеМеждународная панорама 13 сентября, 21:41
Разгром без шансов и упреков: "Ростов" крупно проиграл "Баварии"Спорт 13 сентября, 21:30
Samsung выпустит обновление для безопасной работы Galaxy Note 7Экономика и бизнес 13 сентября, 21:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Серов/. Часть Фрунзенского района Ярославля осталась без газоснабжения в связи с аварией на сетях АО "Газпром газораспределение Ярославль".
"Газоснабжение прекращено ориентировочно на 48 часов в домах на семи улицах района, а также на проспекте Фрунзе", - сообщает пресс-служба администрации города.
Как пояснили корреспонденту ТАСС в газораспределительной компании, в газовых сетях района резко упало давление. Подача газа прекращена чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.
"Причины выясняются. Работы по восстановлению газоснабжения в районе начнутся утром 14 сентября", - уточнили в газораспределительной компании.
В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что держат ситуацию под контролем.
Фрунзенский район - один из шести в Ярославле. Здесь проживает более 130 тысяч человек.