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В одном из районов Ярославля произошло аварийное отключение газа

Происшествия
13 сентября, 22:40 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Серов
Подача газа прекращена, работы по восстановлению газоснабжения в районе начнутся утром 14 сентября
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Серов/. Часть Фрунзенского района Ярославля осталась без газоснабжения в связи с аварией на сетях АО "Газпром газораспределение Ярославль".

"Газоснабжение прекращено ориентировочно на 48 часов в домах на семи улицах района, а также на проспекте Фрунзе", - сообщает пресс-служба администрации города.

Как пояснили корреспонденту ТАСС в газораспределительной компании, в газовых сетях района резко упало давление. Подача газа прекращена чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

"Причины выясняются. Работы по восстановлению газоснабжения в районе начнутся утром 14 сентября", - уточнили в газораспределительной компании.

В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что держат ситуацию под контролем.

Фрунзенский район - один из шести в Ярославле. Здесь проживает более 130 тысяч человек.

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