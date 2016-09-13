В Мексике арестовали жену одного из главарей крупного наркокартеля

МЕХИКО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканские правоохранительные органы задержали в штате Сонора Клару Элену Лаборин, жену одного из главарей наркокартеля "Бельтран Лейва". Об этом заявил глава Следственного управления Федеральной полиции Омар Гарсиа. По мнению властей, противозаконная деятельность супруги Эктора Бельтрана Лейвы стала одной из главных причин насилия в штатах Сонора и Герреро.

Гарсиа отметил, что успешному задержанию предшествовало расследование, которое "более года вели сотрудники Федеральной полиции и генеральной прокуратуры". Вместе с Лаборин был схвачен ее помощник Алан Санчес. В ходе этой операции было изъято два килограмма кокаина и несколько единиц огнестрельного оружия. Известно, что Лаборин входила в число 50 наиболее разыскиваемых преступников в Герреро, одном из наиболее неблагополучных в криминальном отношении регионов страны.

По итогам 2015 года курорт Акапулько в штате Герреро был признан самым опасным городом Мексики: на 100 тыс. жителей там приходилось более 104 умышленных убийств. В текущем году, по оценкам некоторых экспертов, стало уже 111 умышленных убийств на 100 тыс. жителей. Главной причиной происходящего считается конфликт между преступными группировками за контроль над территорией и нелегальным рынком продажи наркотиков.

Картель "Бельтран Лейва" был основан четырьмя братьями Бельтран Лейва. В 2008 году его члены убили одного из руководителей мексиканской полиции Эдгара Эусебио Гомеса. После этого покушения власти сумели ликвидировать или арестовать всех главарей преступного сообщества на тот момент.