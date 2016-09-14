Суд начнет слушания по существу дела о растрате в банке "Траст"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы начнет в среду слушания по существу уголовного дела о растрате 14,5 млрд рублей в банке "Траст". Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из обвиняемых по делу Лариса Каштанова.

На предварительных слушаниях защита ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру и о признании собранных доказательств недопустимыми. Суд отказал в их удовлетворении.

По данным следствия, 46-летний бывший директор дирекции казначейства ОАО НБ "Траст" Олег Дикусар и 40-летний финансовый директор этого банка Евгений Ромаков обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012-2014 годах они выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Кипра, в интересах акционеров банка, которые позже были объявлены в розыск. В результате банку был причинен ущерб на общую сумму 9,9 млрд рублей.

Кроме того, следствие считает, что в 2013-2014 годах Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг - еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд рублей через зарегистрированные на территории иностранных государств фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим владельцам банка. Уголовное дело в отношении бывших собственников банка выделено в отдельное производство.