Суд в Ростове начнет слушать дело 10 членов террористической ячейки "Имарат Кавказ" из КБР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) начнет слушать дело о терроризме в отношении 10 человек, которые входили в ячейку международной террористической организации "Имарат Кавказ" в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Предварительное слушание было назначено на 23 августа, но несколько раз переносилось для решения процессуальных вопросов. Дело будет рассматриваться в отношении Мисхожева Олега, Балкарова Ахмеда, Шогенова Ислама, Кипшиева Руслана, Желдашева Кантемира, Карова Артура, Текужева Заура, Гугова Ибрагима, Тхамокова Залимхана, Жугова Руслана. Тхамоков скончался на стадии предварительного расследования, Гугов находится под подпиской о невыезде", - сказала пресс- секретарь.

По версии следствия, Залимхан Тхамоков в 2013 году предложил Олегу Мисхожеву создать незаконное вооруженное формирование (НВФ). Мисхожев привлек в НВФ восемь своих знакомых.

Их целью являлось насильственное изменение конституционного строя в Кабардино-Балкарской Республике. Мисхожев обеспечивал участников боеприпасами и взрывчатыми веществами, осуществлял общее руководство формированием и планировал его преступную деятельность, определял время, место и способы совершения преступлений.

Объем уголовного дела составляет 55 томов. Подсудимые обвиняются по ряду статей УК РФ, среди которых "Хранение и перевозка оружия", "Организация НВФ", "Содействие террористам" и другие. Максимальное наказание по ряду статей составляет до 20 лет лишения свободы.