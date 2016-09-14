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На МКАД опрокинулся в кювет КамАЗ, водитель погиб

Происшествия
14 сентября, 1:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
На месте ЧП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Грузовик КамАЗ съехал в кювет и опрокинулся на северо-западном участке МКАД, в результате погиб водитель. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

"КамАЗ, по неустановленным пока причинам, съехал в кювет и опрокинулся на внутренней стороне 78 км МКАД. В результате аварии водитель грузовика погиб", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.

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