На МКАД опрокинулся в кювет КамАЗ, водитель погиб

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Грузовик КамАЗ съехал в кювет и опрокинулся на северо-западном участке МКАД, в результате погиб водитель. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

"КамАЗ, по неустановленным пока причинам, съехал в кювет и опрокинулся на внутренней стороне 78 км МКАД. В результате аварии водитель грузовика погиб", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.