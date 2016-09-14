Железная дорога на Сахалине заработала в обычном режиме после ливней

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Пассажирская компания "Сахалин" восстановила движение поездов, нарушенное после ливневых циклонов, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь сахалинского отделения Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Сергей Дащинский.
"Накануне вечером были отправлены поезда с севера и с юга острова. Сегодня поезда пойдут по расписанию", - сказал Дащинский.
Ранее сообщалось, что в результате ливневых циклонов на перегоне Тихая - Пугачево (центральная часть острова) были выявлены участки, где произошла просадка земляного полотна. В связи с этим движение поездов дальнего следования было остановлено. Пассажиров в центральную часть острова доставляли на автобусах.