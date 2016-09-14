Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Железная дорога на Сахалине заработала в обычном режиме после ливней

Происшествия
14 сентября, 2:37 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
В результате ливневых циклонов на перегоне Тихая - Пугачево были выявлены участки, где произошла просадка земляного полотна
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Пассажирская компания "Сахалин" восстановила движение поездов, нарушенное после ливневых циклонов, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь сахалинского отделения Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Сергей Дащинский.

Смотрите также
На Сахалине после ливней остановили движение поездов дальнего следования

"Накануне вечером были отправлены поезда с севера и с юга острова. Сегодня поезда пойдут по расписанию", - сказал Дащинский.

Ранее сообщалось, что в результате ливневых циклонов на перегоне Тихая - Пугачево (центральная часть острова) были выявлены участки, где произошла просадка земляного полотна. В связи с этим движение поездов дальнего следования было остановлено. Пассажиров в центральную часть острова доставляли на автобусах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: WADA должно раскрыть процедуру разрешения применения запрещенных препаратов
2
Обама считает, что для Трампа Путин "это образец для подражания"
3
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД Авакова
4
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
5
Байлз объяснила применение запрещенных веществ синдромом дефицита внимания
6
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
7
В Литве сожалеют о планах РФ прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии
Темы дня
Реклама