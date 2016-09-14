При ремонте военного судна по госконтракту было похищено 70 млн руб.

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Военная прокуратура Тихоокеанского флота (ТОФ) выявили хищение 70 млн рублей во время ремонта военного корабля в рамках госконтракта с ПАО "Славянский судоремонтный завод" (Приморский край), возбуждено уголовное дело, сообщает в среду военная прокуратура ТОФ.

"В Приморском крае военные прокуроры Тихоокеанского флота при проверке законности расходования бюджетных средств, выделенных на ремонт корабля в рамках государственного контракта, выявили хищение в особо крупном размере. Сумма, которую должностные лица судоремонтного предприятия "Славянский судоремонтный завод" похитили во время ремонта, завысив объем оказанных услуг, превысила 70 млн рублей", - говорится в сообщении.

Материалы проверки позволили привлечь исполнителей госконтракта к уголовной ответственности по статье "Мошенничество", приняты меры к возмещению причиненного государству ущерба.