В Приморье остаются подтопленными паводком свыше 430 жилых домов

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 430 жилых домов в шести муниципальных образованиях Приморского края остаются подтопленными паводком. Самой сложной остается ситуация в Дальнереченском районе края, где наблюдается пик прохождения паводка, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС.

"В Приморском крае сложная паводковая обстановка сохраняется в Дальнереченском районе. Продолжается прохождение паводка в нижнем течении реки Большая Уссурка на участке Вагутон - Дальнереченск. По состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) 14 сентября остаются подтопленными 434 жилых дома в шести муниципальных образованиях. За сутки 78 домов освободились от воды. Кроме этого, 949 приусадебных участков остаются в зоне подтопления", - сообщил представитель ведомства.

По данным МЧС, в крае остаются подтоплены 25 участков дорог в восьми муниципальных образованиях общей протяженностью 39 км. Продолжаются аварийно-восстановительные работы на остальных 38 мостовых сооружениях. В четырех пунктах временного размещения находятся 44 человека, из них 17 детей. Остальные жители вернулись в свои дома.

На территориях, освободившихся от воды, идут восстановительные работы. В населенных пунктах, оказавшихся в зоне подтопления, организован подвоз воды и продуктов питания.За сутки спасатели очистили от мусора и разобрали завалы в 117 подворьях, откачали воду из 29 жилых и восьми административных зданий и придомовых территорий.

Комиссии обследовали 10 тысяч 217 домовладений, оказавшихся в зоне паводка. На сегодняшний день на получение компенсаций от граждан принято 16 тысяч 622 заявлений.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.