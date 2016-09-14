Руководитель одного из ритейлеров объявлен в розыск за хищение у банка

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Один из руководителей группы компаний, которая занимается продажей одежды и обуви, объявлен в федеральный розыск за хищение у банка крупной суммы денег. Об этом сообщила пресс-служба МВД со ссылкой на своего официального представителя Ирину Волк.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Кто именно объявлен в розыск, о каком ритейлере идет речь и какой банк пострадал - не уточняется.