Более 16,6 тыс. жителей Приморья заявили об ущербе от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 16,6 тыс. жителей Приморья, пострадавших в результате паводка, подали на заявления на получение компенсаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС.

"Обследовано 10217 домовладений, оказавшихся в зоне паводка. На сегодняшний день на получение компенсаций от граждан принято 16622 заявления", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в администрации Приморского края, по данным на 13 сентября, гражданам в качестве компенсаций было направлено 26,7 млн рублей. Деньги уже получили 2 тысячи человек, в том числе 320 человек - на восстановление жилого дома или квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного дома. На эти цели направлено 8 млн рублей из регионального бюджета. Еще 1600 человек получили компенсации за утрату урожая.

"Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей все пострадавшие от тайфуна приморцы получат до конца этой недели", - заверили в администрации края.

Законодательное собрание Приморского края выделило из регионального бюджета на оказание помощи пострадавшим 500 млн рублей. Из федерального бюджета на оказание помощи выделено 718 млн рублей.

Из краевого бюджета пострадавшие получат по 10 тысяч рублей за подтопленные земельные участки, по 25 тысяч рублей - за подтопленные дома. Из федеральных средств выплачивается по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества (на одного члена семьи) и по 100 тысяч рублей - за полную утрату имущества (на одного члена семьи).

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

Среди пострадавших от паводка - 25 из 34 муниципальных образований края. По состоянию на 14 сентября, остаются подтопленными 434 жилых дома в шести муниципальных образованиях. За сутки 78 домов освободились от воды. Кроме этого, 949 приусадебных участков остаются в зоне подтопления.

Также остаются подтоплены 25 участков дорог в восьми муниципальных образованиях общей протяженностью 39 км. В четырех пунктах временного размещения находятся 44 человека, из них 17 детей.