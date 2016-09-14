Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Колумбии

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Колумбии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 38 км к северо-востоку от города Мутата. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о разрушениях и жертвах не поступало. Угроза цунами не объявлялась.