Пункт временного размещения доставили из Хабаровска в подтопленный поселок в Приморье

ХАБАРОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Пункт временного размещения (ПВР), рассчитанный на проживание более ста человек, доставили из Хабаровска в поселок Светлая Приморского края, который пострадал от паводка. Об этом в среду сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

"ПВР состоит из трех блоков - жилого, административного и хозяйственного. Каждая из 27 жилых палаток представляет собой практически однокомнатную квартиру, в которой есть спальные места на пять человек, в том числе и для детей до пяти лет, шкафчики для одежды, место для занятий с детьми, гигиенический отсек. В палатках есть обогрев", - говорится в сообщении.

Жилой комплекс рассчитан на длительное проживание людей, в том числе в холодное время года. Он способен выдержать температуру до 30 градусов мороза.

По данным Дальневосточного регионального центра МЧС России, для ликвидации последствий паводка в Приморье развернута группировка численностью около 19 тыс. человек, в нее также входит более 1,5 тыс. единиц техники, 157 плавсредств.

Помощь пострадавшим оказывают и курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии. В пострадавшем приморском селе Уборка они ежедневно обходят дворы, разбирают завалы, помогают местным жителям убирать подворья и прилегающие территории от ила и мусора, восстанавливают поврежденные стихией заборы и надворные постройки. Несколько дней курсанты помогали приводить в порядок пришкольную территорию, благодаря чему 13 сентября для детей из Уборки начался учебный год. Кроме того, личный состав академии оказывает помощь администрации села в оборудовании избирательного участка.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков.

Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

Среди пострадавших от паводка - 25 из 34 муниципальных образований края. По состоянию на 14 сентября, остаются подтопленными 434 жилых дома в шести муниципальных образованиях. За сутки 78 домов освободились от воды. Кроме этого, 949 приусадебных участков остаются в зоне подтопления.

Также остаются подтоплены 25 участков дорог в восьми муниципальных образованиях общей протяженностью 39 км. В четырех пунктах временного размещения находятся 44 человека, из них 17 детей.