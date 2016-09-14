СМИ: в КНДР в результате наводнения погибли и пропали без вести сотни людей

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СЕУЛ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Сотни людей погибли к КНДР в результате сильного наводнения в провинции Хамгён-Пукто. Об этом сообщило северокорейское Центральное телевидение Кореи (ЦТК).
"В результате самого мощного стихийного бедствия после освобождения Кореи в 1945 году сотни людей погибли или пропали без вести", - отмечает телеканал, не приводя точных цифр. Два дня назад сообщалось, что число погибших достигло 133 человек, а пропавших без вести 395. По данным ЦТК, почти 70 тыс. человек были эвакуированы.
"Наводнение разрушило 11,6 тыс. зданий, серьезно повредило 180 участков автомобильных дорог и более 60 мостов, нарушило энергоснабжение и прервало линии связи", - отмечается в репортаже. Сильные дожди принес в страну тайфун "Лайон рок". Только с 29 августа по 2 сентября в Хамгён-Пукто выпало от 290 до 320 мм осадков, из берегов вышла река Туманган.
В этих условиях, сообщает ЦТК, руководство Трудовой партии Кореи, различные министерства и ведомства принимают экстренные меры по оказанию помощи жителям этого региона, оказавшимся в зоне затопления. В районы бедствия направлены строительные бригады, которые участвовали в возведении многоэтажных жилых корпусов на улице Рёнмён в Пхеньяне. К восстановительным работам привлечены части Корейской народной армии.