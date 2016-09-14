В Новосибирской области раскрыли убийство 12-летней школьницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи разыскивают подозреваемого в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки, тело которой было найдено в селе Криводановка в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс- служба регионального Следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, 13 сентября девочка вечером возвращалась из школы, однако вовремя домой не пришла и не выходила на связь. В результате поисков, организованных родственниками, было обнаружено тело ребенка.

"В короткие сроки в результате правильно спланированных следственно-оперативных мероприятий удалось установить причастность к совершению преступления 25-летнего местного жителя", - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с сексуальным насилием), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет.