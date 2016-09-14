В Новосибирской области раскрыли убийство 12-летней школьницы

ITF: применение сестрами Уильямс запрещенных препаратов не говорит о нарушении правилСпорт 14 сентября, 9:41
Один из руководителей "ЦентрОбуви" объявлен в розыскПроисшествия 14 сентября, 9:30
Европейский сом может уничтожить рыб крупнейшего водоема на Среднем УралеНовости Урала 14 сентября, 9:30
Минтранс РФ планирует направить еще одну инспекцию в ЕгипетЭкономика и бизнес 14 сентября, 9:08
Полпред президента в СФО сообщил о создании Агентства развития СибириПолитика 14 сентября, 9:04
СМИ: закон об НДД в нефтяной сфере будет разработан Минфином к октябрюЭкономика и бизнес 14 сентября, 8:55
Губернатор Сахалина предлагает обнулить ипотеку при рождении второго ребенкаОбщество 14 сентября, 8:28
Тим Кук заверил, что беспроводные наушники от Apple не выпадают из ушейЭкономика и бизнес 14 сентября, 8:24
В США придумали складной шлем из картона для велосипедистовОбщество 14 сентября, 8:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи разыскивают подозреваемого в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки, тело которой было найдено в селе Криводановка в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс- служба регионального Следственного управления СК РФ.
По данным ведомства, 13 сентября девочка вечером возвращалась из школы, однако вовремя домой не пришла и не выходила на связь. В результате поисков, организованных родственниками, было обнаружено тело ребенка.
"В короткие сроки в результате правильно спланированных следственно-оперативных мероприятий удалось установить причастность к совершению преступления 25-летнего местного жителя", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с сексуальным насилием), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет.