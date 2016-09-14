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В Москве при ограблении продавец закрыла налетчика в магазине

Происшествия
14 сентября, 8:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Приехавшие на место ЧП полицейские задержали налетчика
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на востоке Москвы грабителя, которого во время разбойного нападения закрыла в магазине продавец. Об этом сообщили  ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

По данным главка, накануне в магазин, расположенный на Перовской улице, вошел молодой человек, который под угрозой ножа потребовал от продавца отдать ему деньги из кассы.

"Воспользовавшись невнимательность грабителя, женщина выбежала из магазина и закрыла его снаружи, после чего вызвала полицию. Приехавшие на место ЧП оперативники задержали налетчика", - сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый житель столицы. Против него возбуждено уголовное дело о разбое.

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