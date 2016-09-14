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Один из руководителей "ЦентрОбуви" объявлен в розыск

Происшествия
14 сентября, 9:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Мужчина взял кредит в Газпромбанке и исчез. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество"
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Один из руководителей компании "ЦентрОбувь" объявлен в федеральный розыск за хищение денег у Газпромбанка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина в настоящее время объявлен в розыск. Он взял кредит в Газпромбанке и исчез", - сказал собеседник агентства, не уточнив, о какой сумме идет речь.

Заявление МВД

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что постановлением следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве объявлен в федеральный розыск один из руководителей группы компаний по торговле обувью и одеждой. Она уточнила, что обвиняемый похитил крупную сумму денег у одного из банков.

На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Москве, Главным следственным управлением столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

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