Адвокат Захарченко опроверг информацию о связи подзащитного со Слободиным

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Защита заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко заявила, что в его деле не фигурирует фамилия Слободина (бывший глава "Вымпелкома" - прим. ТАСС). Об этом ТАСС сообщил адвокат Юрий Новиков.
"Информация о связи со Слободиным не соответствует действительности. Есть официальная позиция следствия, изложенная в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, в которой фигурирует эпизод о том, что он предупредил сотрудников Нота-банка о предстоящих обысках", - сказал защитник.
Ранее ряд СМИ сообщил, что замначальника управления ГУЭБиПК МВД Захарченко поспособствовал экс-главе "Вымпелкома" Михаилу Слободину скрыться от следствия.
Как ранее сообщал ТАСС, в настоящее время гендиректор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер, совладелец "Реновы" Евгений Ольховик и бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин являются фигурантами уголовного дела о даче более 800 млн рублей взяток бывшему руководству Коми.
Сам Захарченко арестован на два месяца по ходатайству следователя. Он обвиняется по статьям УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования и о получении взятки.