Тридцать хищных птиц пытались незаконно вывезти из Москвы в ОАЭ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Хищные птицы, которых накануне изъяли в столичном аэропорту Домодедово, поступили в Центр передержки животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Об этом сообщил ТАСС представитель департамента.

"Поступили 30 хищных птиц, которых пытались незаконно вывезти в Арабские Эмираты", - уточнил собеседник агентства.

Сейчас, по его словам, назначена экспертиза по определению вида пернатых.