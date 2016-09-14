Тридцать хищных птиц пытались незаконно вывезти из Москвы в ОАЭ

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Хищные птицы, которых накануне изъяли в столичном аэропорту Домодедово, поступили в Центр передержки животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Об этом сообщил ТАСС представитель департамента.
"Поступили 30 хищных птиц, которых пытались незаконно вывезти в Арабские Эмираты", - уточнил собеседник агентства.
Сейчас, по его словам, назначена экспертиза по определению вида пернатых.