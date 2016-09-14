В Москве задержан подозреваемый в вымогательстве 180 млн руб. у бизнесмена

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве подозреваемого в вымогательстве 180 млн руб. у предпринимателя. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в полицию подмосковного города Одинцово обратился 58-летний предприниматель с заявлением о том, что двое злоумышленников, угрожая оружием, под надуманным предлогом требуют от него передать им 180 млн руб.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Москве полицейскими задержан 33-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа, подозреваемый в данном преступлении. При проведении обыска по месту проживания задержанного обнаружен и изъят карабин "Вепрь-12" и 69 патронов к нему", - сказала Волк.
Она отметила, что задержание подозреваемого, участника этнической группы, проводили сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке бойцов СОБР "Булат".
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Установлен второй участник преступления, он объявлен в федеральный розыск.